Mohamed Salah giocherà domenica contro il Brentford la sua ultima partita con il Liverpool. Dopo l’uscita dal club questa estate, cinque squadre sono interessate al suo ingaggio. La notizia è stata confermata da 101 greatgoals. Non sono stati rivelati i nomi delle squadre, ma si tratta di cinque club pronti a ingaggiarlo. La partita all’Anfield segna la fine dell’esperienza di Salah con i Reds.

2026-05-24 11:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Quando Mohamed Salah scenderà in campo all’Anfield contro il Brentford questa domenica, sarà per l’ultima volta da giocatore del Liverpool. Dopo nove anni straordinari, uno dei più grandi giocatori della storia del club farà il suo inchino – e il calcio trascorrerà l’estate in attesa di scoprire dove approderà la prossima volta. All’inizio della stagione, il club ha confermato che Salah aveva raggiunto un accordo con i Reds per concludere la sua permanenza ad Anfield alla fine della stagione 2025-26. Slot non si è impegnato a decidere se Salah inizierà anche la partita d’addio di domenica, lasciando nell’aria la prospettiva di un addio deludente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cinque club potrebbero unirsi a Mohamed Salah dopo l’uscita del Liverpool quest’estate

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