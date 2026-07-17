L' aeroporto decolla

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto delle Marche ha chiuso il bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo. Dopo anni di difficoltà, la gestione ha portato a risultati positivi, un dato raro considerando le turbolenze del settore a livello globale. La notizia arriva in un momento in cui molte strutture simili continuano a registrare perdite. La chiusura del bilancio in positivo rappresenta un risultato concreto per la gestione dell’aeroporto.

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Una buona notizia dopo anni di grandi difficoltà. La buona notizia è che per il secondo anno consecutivo l'aeroporto delle Marche ha chiuso il bilancio in territorio positivo, e non è cosa tanto scontata con tutto quello che sta accadendo in giro per il mondo. L'assemblea degli azionisti dell'Ancona International Airport ha approvato i conti del 2025, che fanno registrare un margine operativo lordo di 159mila euro e un fatturato in crescita dell'1,8% rispetto all'anno prima. Mica male. Nel 2025 sono aumentati anche i passeggeri dell'1,1% e il buon abbrivio sta proseguendo anche quest'anno: nei primi sei mesi la crescita è dell'1,3%. “Un risultato significativo, che conferma il percorso di rilancio intrapreso dall'aeroporto delle Marche - esulta il governatore Acquaroli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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