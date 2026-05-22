Aeroporto di Bari ' decolla' il nuovo volo per Lille | Rafforzato l' asse Puglia-Francia
È stato inaugurato un nuovo volo dall’aeroporto di Bari verso Lille, rafforzando così i collegamenti tra la Puglia e la Francia. La rotta si aggiunge alle altre esistenti e permette di migliorare le connessioni tra le due regioni. La scelta di questa destinazione si inserisce in un quadro di ampliamento delle offerte di voli dall’aeroporto pugliese, che porta a un incremento delle possibilità di collegamento tra il Sud Italia e il mercato francese.
La nuova rotta consolida ulteriormente il legame tra la Puglia e il mercato francese, da anni tra i più interessati alle destinazioni del Sud Italia. Decolla domani dall’aeroporto Karol Wojtyla il primo volo Volotea alla volta di Lille, che inaugura ufficialmente il nuovo collegamento tra Bari e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Atterraggio all'aeroporto di Bari durante un volo Ryanair del corso Liberi di Volare
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