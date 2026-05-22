Aeroporto di Bari ' decolla' il nuovo volo per Lille | Rafforzato l' asse Puglia-Francia

È stato inaugurato un nuovo volo dall’aeroporto di Bari verso Lille, rafforzando così i collegamenti tra la Puglia e la Francia. La rotta si aggiunge alle altre esistenti e permette di migliorare le connessioni tra le due regioni. La scelta di questa destinazione si inserisce in un quadro di ampliamento delle offerte di voli dall’aeroporto pugliese, che porta a un incremento delle possibilità di collegamento tra il Sud Italia e il mercato francese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui