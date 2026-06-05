Nuovi vertici più voli e un terminal internazionale e moderno | così l' aeroporto di Parma decolla vewrso il rilancio
L'aeroporto di Parma ha annunciato un cambio di gestione, con nuovi vertici al comando. Contestualmente, sono stati aumentati i collegamenti aerei, offrendo più voli rispetto al passato. È stato inoltre aperto un terminal internazionale, più moderno e funzionale rispetto alla struttura precedente. La rete di collegamenti tra l’aeroporto e altre destinazioni è stata ampliata e resa più integrata, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la capacità di accogliere passeggeri e merci.
Nuovi vertici, crescita importante dell’offerta voli e un sistema di collegamenti sempre più integrato. L’aeroporto di Parma inaugura una fase di sviluppo destinata a consolidarsi nei prossimi anni, per affermare il proprio ruolo di infrastruttura strategica al servizio del territorio.A. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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