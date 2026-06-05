Nuovi vertici più voli e un terminal internazionale e moderno | così l' aeroporto di Parma decolla vewrso il rilancio

Notizia in breve

L'aeroporto di Parma ha annunciato un cambio di gestione, con nuovi vertici al comando. Contestualmente, sono stati aumentati i collegamenti aerei, offrendo più voli rispetto al passato. È stato inoltre aperto un terminal internazionale, più moderno e funzionale rispetto alla struttura precedente. La rete di collegamenti tra l’aeroporto e altre destinazioni è stata ampliata e resa più integrata, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la capacità di accogliere passeggeri e merci.