L' ACF Arezzo si assicura le prestazioni sportive del portiere Sofia Belloli

L'ACF Arezzo ha annunciato l'ingaggio della portiere Sofia Belloli, nata nel 2007. La calciatrice arriva dall’esperienza con la squadra Primavera del Milan.

Arezzo, 17 luglio 2026 – ACF Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive della calciatrice Sofia Belloli. Portiere classe 2007, Belloli approda in amaranto dopo l'esperienza con la formazione Primavera del Milan. Con il club rossonero ha conquistato il Campionato Primavera 1 nella stagione 202425, risultando decisiva nella finale grazie a due rigori parati nella serie conclusiva che ha consegnato il titolo alle rossonere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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