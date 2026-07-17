Un uomo accusato di aver accoltellato una persona resta in custodia in carcere. Il suo avvocato ha richiesto il trasferimento in un’altra struttura, affermando che nel penitenziario attuale corre rischi di essere aggredito. La richiesta è stata presentata in seguito alle preoccupazioni dell’imputato, che avrebbe espresso paura per la propria incolumità. La decisione sulla richiesta di trasferimento non è ancora stata presa.

Crema (Cremona), 17 luglio 2026 – “Fategli cambiare carcere: a Cremona lo ammazzano ”. È la richiesta che l’avvocato Corrado Locatelli ha inoltrato al giudice a nome del suo assistito Ndiaye Pape Mamadou, senegalese di 26 anni dietro le sbarre per l’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, avvenuto sabato notte in un vicolo che da viale Repubblica porta a via Cresmiero. Il senegalese teme per la propria vita restando nel carcere di Cremona e vorrebbe andare in un carcere a Varese o dintorni, visto che i suoi genitori abitano da quelle parti. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacarapina-cesano-maderno-giudizio-immediato-bbcb889f Liberati gli altri due fermati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’accoltellatore di Youssef Abdelaziz resta in carcere e ha paura. Il legale: “Cambiategli il penitenziario, a Cremona lo ammazzano”

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