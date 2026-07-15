Youssef Rama Abdelaziz ucciso a 19 anni a Crema l'aggressore confessa | Mi ha attaccato volevo difendermi

Un uomo di 25 anni ha confessato di aver ucciso un giovane di 19 anni nel parcheggio di via Cresmiero a Crema. L’arrestato ha affermato di aver usato un coltello e di aver agito in difesa propria. La vittima è morta a seguito delle ferite da arma da taglio. La polizia ha confermato il coinvolgimento dell’uomo nel fatto di sangue. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.

Ha confessato il 25enne arrestato per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, 19enne ucciso a coltellate nel parcheggio di via Cresmiero a Crema: ha ammesso di aver usato il coltello, sostenendo di aver agito per difendersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Youssef ucciso a coltellate a 19 anni: aveva appena trovato lavoro, voleva festeggiare con gli amici

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