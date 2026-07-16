Un uomo di 25 anni, accusato di aver ucciso un 19enne in un parcheggio di Crema, resta in carcere dopo aver confessato l’omicidio. L’aggressione è avvenuta sabato sera alle 23, con la vittima colpita al torace e trasportata in ospedale, dove è deceduta circa quaranta minuti dopo. Due amici che erano presenti sono stati lasciati tornare a casa. La polizia ha fermato il sospettato, che ha ammesso le proprie responsabilità.

Resta in carcere Pape Mamadou Ndiaye, il senegalese di 25 anni che sabato sera ha accoltellato, mortalmente, Youssef Rama Abdelaziz, egiziano di 19 anni, aggredito intorno intorno alle 23 nel parcheggio di via Cresmiero, trasportato all’ospedale Maggiore, in fin di vita, con il torace squarciato, deceduto una quarantina di muniti dopo. Il gip, Elisa Mombelli, mercoledì ha convalidato il fermo e confermato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gli indizi di colpevolezza nei confronti del senegalese. Al contrario, hanno lasciato il carcere di Cà del Ferro - liberi, perché il gip non ha convalidato il fermo - gli altri due fermati: Ahmed El Hadad, 24enne di origine egiziana con cittadinanza italiana, e Bajron Hoxha, 23 anni, nato in Italia da genitori albanesi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Omicidio di Youssef a Crema, resta in carcere il 25enne che ha confessato. Tornano a casa i due amici che hanno assistito al delitto

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