La zona rossa dentro di noi Governare con la paura
Negli ultimi 25 anni, le manifestazioni di violenza si sono concentrate in piazze militarizzate e strutture come carceri sovraffollate e Cpr non autorizzati. Le misure adottate, tra cui decreti sicurezza, hanno portato a un aumento della presenza militare e a politiche restrittive. La narrazione pubblica si concentra spesso sul controllo e sulla paura, influenzando le modalità di gestione delle proteste e delle questioni di ordine pubblico.
Dalla Diaz ai decreti sicurezza Le violenze di 25 anni fa sono esondate nelle piazze militarizzate, nelle carceri sovraffollate, nei Cpr illegali e nella varietà di abusi di potere dei decreti sicurezza Dalla Diaz ai decreti sicurezza Le violenze di 25 anni fa sono esondate nelle piazze militarizzate, nelle carceri sovraffollate, nei Cpr illegali e nella varietà di abusi di potere dei decreti sicurezza Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. «È questione di democrazia saper rispondere delle innumerevoli ingiustizie, disastri ambientali, guerre e morti per fame che questa globalizzazione produce. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Caprices, yachts et millions : Le concentré de l'ultra-luxe
Notizie e thread social correlati
Alluvione, dentro la zona rossa di Traversara: case sventrate, oggetti abbandonati. Il tempo si è fermato una notte di 20 mesi faDopo l’alluvione di 20 mesi fa, la zona rossa di Traversara si presenta ancora con case distrutte e oggetti abbandonati.
Napoli, anche la zona antistante lo stadio Maradona diventa zona rossaA Napoli, nelle vicinanze dello stadio Diego Armando Maradona, sono state adottate misure di sicurezza più restrittive.