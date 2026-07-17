la zona rossa dentro di noi governare con la paura

Notizia in breve

Negli ultimi 25 anni, le manifestazioni di violenza si sono concentrate in piazze militarizzate e strutture come carceri sovraffollate e Cpr non autorizzati. Le misure adottate, tra cui decreti sicurezza, hanno portato a un aumento della presenza militare e a politiche restrittive. La narrazione pubblica si concentra spesso sul controllo e sulla paura, influenzando le modalità di gestione delle proteste e delle questioni di ordine pubblico.