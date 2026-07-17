La zona rossa dentro di noi Governare con la paura

Da ilmanifesto.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi 25 anni, le manifestazioni di violenza si sono concentrate in piazze militarizzate e strutture come carceri sovraffollate e Cpr non autorizzati. Le misure adottate, tra cui decreti sicurezza, hanno portato a un aumento della presenza militare e a politiche restrittive. La narrazione pubblica si concentra spesso sul controllo e sulla paura, influenzando le modalità di gestione delle proteste e delle questioni di ordine pubblico.

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Dalla Diaz ai decreti sicurezza Le violenze di 25 anni fa sono esondate nelle piazze militarizzate, nelle carceri sovraffollate, nei Cpr illegali e nella varietà di abusi di potere dei decreti sicurezza Dalla Diaz ai decreti sicurezza Le violenze di 25 anni fa sono esondate nelle piazze militarizzate, nelle carceri sovraffollate, nei Cpr illegali e nella varietà di abusi di potere dei decreti sicurezza Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. «È questione di democrazia saper rispondere delle innumerevoli ingiustizie, disastri ambientali, guerre e morti per fame che questa globalizzazione produce. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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