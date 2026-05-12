Alluvione dentro la zona rossa di Traversara | case sventrate oggetti abbandonati Il tempo si è fermato una notte di 20 mesi fa
Dopo l’alluvione di 20 mesi fa, la zona rossa di Traversara si presenta ancora con case distrutte e oggetti abbandonati. Le immagini mostrano pareti sventrate e spazi vuoti, come se il tempo si fosse fermato. Tra le macerie e i residui della piena, si percepisce ancora il senso di un evento che ha lasciato tracce profonde nel paesaggio e nella vita degli abitanti.
Traversara (Ravenna), 12 maggio 2026 – Pare una finestra, ma a guardarlo bene quel buco è un muro squarciato, come fosse esplosa una bomba: sul pianale della cucina, o almeno su quello che ne rimane, ci sono stoviglie ancora brillanti, la macchina per la pasta perché qualcuno – il 17 settembre 2024 – aveva sicuramente tirato la sfoglia, e poi un cumulo di rovi. Dal giorno dopo, infatti, qui a Traversara è tutta zona rossa: decine di case azzannate dal fiume Lamone, esploso sull’argine sinistro per la terza volta dopo le alluvioni del maggio 2023. E oggi, a tre anni dalle infinite esondazioni dell’Emilia-Romagna e a un anno e otto mesi da un disastro che ha spezzato una comunità e frustrato vite e isolato campagna e case e diviso famiglie e tolto fede e speranza nella politica, ecco, oggi poco è cambiato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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3 maggio 2014 — 3 maggio 2026 12 anni dall’alluvione. Una pagina nera per la nostra città. Che nessuno dimentica. Il fiume ha devastato vite, case, oggetti personali. Ma dentro quel buio c’è stata anche una luce fortissima. Persone che si sono aiutate senza facebook
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