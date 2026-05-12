Alluvione dentro la zona rossa di Traversara | case sventrate oggetti abbandonati Il tempo si è fermato una notte di 20 mesi fa

Dopo l’alluvione di 20 mesi fa, la zona rossa di Traversara si presenta ancora con case distrutte e oggetti abbandonati. Le immagini mostrano pareti sventrate e spazi vuoti, come se il tempo si fosse fermato. Tra le macerie e i residui della piena, si percepisce ancora il senso di un evento che ha lasciato tracce profonde nel paesaggio e nella vita degli abitanti.

Traversara (Ravenna), 12 maggio 2026 – Pare una finestra, ma a guardarlo bene quel buco è un muro squarciato, come fosse esplosa una bomba: sul pianale della cucina, o almeno su quello che ne rimane, ci sono stoviglie ancora brillanti, la macchina per la pasta perché qualcuno – il 17 settembre 2024 – aveva sicuramente tirato la sfoglia, e poi un cumulo di rovi. Dal giorno dopo, infatti, qui a Traversara è tutta zona rossa: decine di case azzannate dal fiume Lamone, esploso sull’argine sinistro per la terza volta dopo le alluvioni del maggio 2023. E oggi, a tre anni dalle infinite esondazioni dell’Emilia-Romagna e a un anno e otto mesi da un disastro che ha spezzato una comunità e frustrato vite e isolato campagna e case e diviso famiglie e tolto fede e speranza nella politica, ecco, oggi poco è cambiato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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