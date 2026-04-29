Napoli anche la zona antistante lo stadio Maradona diventa zona rossa

A Napoli, nelle vicinanze dello stadio Diego Armando Maradona, sono state adottate misure di sicurezza più restrittive. L’area esterna allo stadio è stata classificata come zona rossa, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e prevenire eventuali incidenti. La decisione riguarda specificamente l’area circostante lo stadio, senza coinvolgere altre zone della città. Le nuove disposizioni sono state comunicate dalle autorità locali.

Attorno allo Stadio Diego Armando Maradona scatta un rafforzamento delle misure di sicurezza: l’area esterna sarà infatti classificata come zona rossa. La decisione è stata adottata per garantire un maggiore controllo in uno dei punti più frequentati della città. Il provvedimento riguarda non solo i giorni di gara, ma anche la quotidianità della zona. Si punta così a prevenire episodi di degrado e tensione. La nuova configurazione consentirà alle forze dell’ordine di operare con strumenti più incisivi. Nella zona rossa saranno intensificati i controlli e la presenza sul territorio, soprattutto in occasione di eventi con grande affluenza. L’obiettivo è intervenire in maniera tempestiva in caso di criticità.🔗 Leggi su Dailynews24.it VIDEO NM - Napoli-Juventus, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona Notizie correlate L’area dello Stadio Maradona diventa “zona rossa”, la decisione del Prefetto di NapoliL'area diventa "zona a vigilanza rafforzata": divieto di stazionamento denunciati negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona o il... Fuorigrotta (Napoli) diventa zona rossaLa svolta significativa si profila per Fuorigrotta, che sarà presto dichiarata “zona rossa” nell’ambito di un piano straordinario di sicurezza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli Trento di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Movida a Napoli, stop zone franche: Stretta in tutti i quartieri; Scuole aperte fino a sera in alcune zone di Napoli per evitare che i ragazzi frequentino la strada: la proposta del Prefetto; Napoli, l'ultimo obiettivo: blindare la zona Champions. Movida a Napoli, anche Chiaia inserita fra le zone rosse con sorveglianza specialeLe zone rosse di Napoli diventano sei, con l’inclusione di un’ampia area di Chiaia, e il provvedimento di istituzione delle aree a vigilanza rafforzata proseguirà fino al 17 di settembre del 2026. ilmattino.it Napoli, istituite nuove zone di vigilanza rafforzata a FuorigrottaIstituite a Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli, nuove zone a vigilanza rafforzata, ritenute necessarie in virtù delle ... ilmattino.it NON SOLO PERRONE IL NAPOLI PUNTA UN'ALTRA STELLA DEL COMO - facebook.com facebook Napoli: Alisson-Hojlund-De Bruyne, un tridente per oggi e per domani #SkySport #SkySerieA x.com