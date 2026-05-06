Durante il Festival de L’AltraMontagna, sull’Altopiano di Brentonico, è stato presentato il racconto di un escursionista che ha subito una scarica di sassi mentre cercava di tornare a casa, sottolineando la pericolosità reale delle superfici montane. La manifestazione si concentra sulla montagna come ambiente di rischio, evidenziando l’importanza di preparazione e consapevolezza per affrontare situazioni impreviste. La discussione si focalizza su esperienze dirette e sulla necessità di attenzione nelle attività in quota.

Al Festival de L’AltraMontagna, sull’Altopiano di Brentonico, la montagna viene raccontata non come sfondo da cartolina, ma come spazio di rischio reale, dove la differenza la fanno preparazione e consapevolezza. Come riportato da Ildolomiti.it venerdì 5 giugno, alle 21, all’evento “Storie di soccorsi in montagna”, ci sarà François Cazzanelli ad aprire la serata con il suo racconto di alpinista e tecnico del Soccorso Alpino Valdostano. Oggi Cazzanelli è uno degli alpinisti italiani più affermati anche a livello internazionale. Tra le sue imprese più significative c’è la prima salita del Kimshung, in Nepal, completata a dieci anni da un grave incidente sulla stessa montagna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato colpito da una scarica di sassi: pensavo solo a tornare a casa, restare in vita”: il racconto di Cazzanelli, cosa succede davvero quando la montagna smette di essere un gioco

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Argomenti più discussi: Durante una spedizione in Nepal sono stato colpito da una scarica di sassi. Pensavo solo che volevo tornare a casa, restare in vita. François Cazzanelli al Festival de L'Altramontagna: da soccorso a soccorritore; Incidente tra uno scuolabus e un'auto, coinvolti 15 studenti, tutti illesi; Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo.

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