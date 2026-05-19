Le Marche sono la 14ª regione italiana per il gioco | 535 milioni spesi nel 2025 e sesto posto nazionale per le ricerche sulle slot

Le Marche si collocano al quattordicesimo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda il settore del gioco, con una spesa totale di 535 milioni di euro nel 2025. La regione si distingue inoltre per essere al sesto posto a livello nazionale per il volume di ricerche online relative alle slot machine. Questi dati indicano un livello significativo di attività e interesse nel settore del gioco d'azzardo all’interno del territorio marchigiano.

Le Marche sono la quattordicesima regione italiana per il gioco: 535 milioni spesi nel 2025 e sesto posto nazionale per le ricerche sulle slot. Le Marche chiudono a 39,57 punti su 100 nell'Indice Regionale del Gioco di Casinos.com. Sulle slot registrano 84 punti, sesto valore in Italia. Per spesa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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