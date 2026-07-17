La vera missione? Metterlo al proprio polso 

Il 16 luglio 1969, alle 13:32 UTC, l’umanità ha intrapreso il primo viaggio verso la Luna. La missione spaziale ha rappresentato un momento chiave nella storia delle esplorazioni spaziali. La data è considerata un punto di svolta nel settore aerospaziale e ha segnato l’inizio di un’epoca di nuove possibilità per la conquista dello spazio. Da allora, il 16 luglio viene ricordato come una data simbolica per le missioni spaziali e le innovazioni tecnologiche correlate.

T o the moon and back. Se c’è una data che segna uno spartiacque nell’immaginario collettivo è il 16 luglio 1969: alle ore 13:32 UTC l’uomo iniziò il suo primo, storico viaggio verso la Luna. Un momento memorabile che Swatch celebra presentando ufficialmente, lo stesso giorno alla stessa ora, Mission to the Moon 1969, il suo ultimo MoonSwatch creato in partnership con Omega. Gioielli d’estate 2026: 5 tendenze bijoux da indossare tra città, mare e vacanze X Leggi anche › “Royal Pop” mania: perché tutti vogliono l’orologio di Audemars Piguet x Swatch Il modello, nato per celebrare la missione Apollo 11, è realizzato in soli 1969 esemplari. Un altro rimando non casuale per un orologio davvero speciale: il più prezioso realizzato finora nella sua categoria, in uno dei materiali “terrestri” tra i più desiderabili di sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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