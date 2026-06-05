Il gruppo musicale ha dichiarato che il loro progetto è una vera missione, sottolineando l’impegno dietro le esibizioni. Durante un’intervista, uno dei membri ha chiesto se il pubblico abbia mai desiderato salire sul palco vestiti da cattivi e distruggere tutto, lasciando intendere un desiderio di trasgressione e libertà. La conversazione si è concentrata sull’intensità dell’esperienza dal vivo e sulla passione che li spinge a portare avanti il loro lavoro.

«Ma vi è mai venuta voglia di salire sul palco vestiti da cattivi e spaccare tutto?»?La domanda resta lì, sospesa, per rompere ghiaccio e cliché. Piero Barone sorride con la compostezza di chi quella giacca se la sente cucita addosso davvero. Ignazio Boschetto, invece, si concede una smorfia delle sue, quelle di chi il copione lo rispetta ma sa tra quali righe scrivere la propria parte. Manca Gianluca Ginoble, il terzo vertice del triangolo de Il Volo. «Nessuna epurazione», ironizzano entrambi, «oggi giochiamo in maggioranza siciliana». Radici che fioriscono potenti ora che si parla del nuovo, imminente giro estivo (date che anticipano la quarta edizione di "Tutti per uno" -24, 26 e 27 settembre al Palazzo Te di Mantova- successivamente in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Volo: "La nostra? E' una vera missione"

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