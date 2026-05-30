Forza Italia critica la sindaca di Lentate sul Seveso dopo la nomina di Simone Grassi come nuovo assessore alla Pubblica istruzione. La decisione è stata annunciata dalla prima cittadina, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta. La nomina è stata confermata ufficialmente e il nuovo assessore ha iniziato a svolgere le sue funzioni. La questione ha suscitato reazioni politiche nel centrodestra locale.

È Simone Grassi il nuovo assessore della giunta di centrodestra a Lentate sul Seveso. La sindaca Laura Ferrari gli ha assegnato la delega alla Pubblica istruzione. Grassi, 32 anni da compiere il prossimo ottobre, è un rappresentante di Fratelli d’Italia, formazione che fa il suo ingresso ufficiale nell’esecutivo lentatese. Una decisione che non è stata presa bene dalla sezione locale di Forza Italia. Grassi prende il posto di Domenico Pansera, a cui la sindaca ha revocato le deleghe a seguito della sua partecipazione all’evento per il 25 aprile organizzato da Anpi dopo quello dell’amministrazione comunale. Pansera era di Forza Italia, come la stessa sindaca che ora, a un anno dalla scadenza di mandato, ha aperto le porte a FdI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo assessore di FdI, Forza Italia attacca la sindaca Ferrari

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