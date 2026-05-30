Nuovo assessore di FdI Forza Italia attacca la sindaca Ferrari
Forza Italia critica la sindaca di Lentate sul Seveso dopo la nomina di Simone Grassi come nuovo assessore alla Pubblica istruzione. La decisione è stata annunciata dalla prima cittadina, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta. La nomina è stata confermata ufficialmente e il nuovo assessore ha iniziato a svolgere le sue funzioni. La questione ha suscitato reazioni politiche nel centrodestra locale.
È Simone Grassi il nuovo assessore della giunta di centrodestra a Lentate sul Seveso. La sindaca Laura Ferrari gli ha assegnato la delega alla Pubblica istruzione. Grassi, 32 anni da compiere il prossimo ottobre, è un rappresentante di Fratelli d’Italia, formazione che fa il suo ingresso ufficiale nell’esecutivo lentatese. Una decisione che non è stata presa bene dalla sezione locale di Forza Italia. Grassi prende il posto di Domenico Pansera, a cui la sindaca ha revocato le deleghe a seguito della sua partecipazione all’evento per il 25 aprile organizzato da Anpi dopo quello dell’amministrazione comunale. Pansera era di Forza Italia, come la stessa sindaca che ora, a un anno dalla scadenza di mandato, ha aperto le porte a FdI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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