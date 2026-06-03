Nel 2024, si stima che il 90% dei tumori del polmone siano legati al consumo di sigarette. Questa correlazione è stata evidenziata da studi recenti che collegano il fumo alle cause principali di questa malattia. La riduzione dell’uso di tabacco potrebbe incidere significativamente sul numero di diagnosi di tumore ai polmoni. La prevenzione attraverso l’interruzione del fumo rappresenta un fattore chiave per la salute pubblica.

Nove tumori del polmone su dieci sono riconducibili al consumo di sigarette: nel 2024 questa dipendenza ha contribuito a 420 mila morti oncologiche in Europa, 55 mila delle quali in Italia e a 885 mila nuove diagnosi – 130 mila nel nostro Paese – confermandosi il principale fattore di rischio evitabile per una delle neoplasie più letali e diffuse. A ricordarlo sono gli esperti di Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica Nazionale del Ministero della Salute. Non solo: a preoccupare è anche il futuro che vede il fumo rimanere di gran lunga uno dei fattori di rischio oncologico più pericolosi. Preoccupa anche la grande diffusione che continua ad avere, soprattutto fra i più giovani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tumori del polmone, nove su dieci dipendono dalle sigarette: dire stop al fumo vuol dire salute

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