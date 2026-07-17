A Savignano, in provincia di Forlì-Cesena, si svolge l’evento estivo chiamato ‘Piadiniamo’, considerato la fiera della piadina più grande d’Italia. L’evento rappresenta una tradizione consolidata e richiama numerosi visitatori. La manifestazione si apre con la celebrazione della piadina, un piatto tradizionale della regione. La fiera si svolge nel centro della città e si protrarrà per alcuni giorni.

Il conto alla rovescia è terminato. L’evento dell’estate di Savignano (Forlì-Cesena) porta il nome di ‘ Piadiniamo ’, la fiera della piadina più grande d’Italia. Si apre questa sera e durerà fino a domenica. Il pane di Romagna, o meglio la piadina romagnola, torna protagonista per tre giorni interamente dedicati alla kermesse. L’argomento è unico: piadina, piadina e ancora piadina. Un evento per gli amanti della tavola, della buona cucina, del gusto, ma anche della bella vita. La Romagna è anche questo: tradizione, cultura, solarità, ironia e prodotti gastronomici d’eccellenza. Ed è proprio in questa tre giorni di full immersion che verrà decretata la ‘Migliore piadina’ della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tradizione in tavola. Si apre ’Piadiniamo’. La Romagna fa festa

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