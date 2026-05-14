Sapori e tradizione | a Bagno di Romagna si apre la sagra del fungo prugnolo

A Bagno di Romagna si tiene la Sagra del Prugnolo, organizzata dalla Pro Loco locale. La manifestazione si concentra sulla celebrazione del fungo prugnolo, che viene al centro dell'attenzione durante l’evento. La sagra rappresenta un momento di incontro e di valorizzazione delle tradizioni locali legate alla raccolta e al consumo di questo fungo. La manifestazione si svolge nella cornice della cittadina, attirando visitatori appassionati di gastronomia e cultura.

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