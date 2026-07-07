Un successo Sarzana in Tavola e in Musica | Valorizziamo la tradizione enogastronomica
L’edizione 2026 di ‘Sarzana in Tavola e in Musica’ si è conclusa con un bilancio positivo. Per tre sere, nel centro storico, sono stati organizzati eventi enogastronomici e musicali, attirando centinaia di persone. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto assaggiare piatti tradizionali e ascoltare musica dal vivo di artisti e musicisti. La manifestazione si è svolta da venerdì a domenica, in un’atmosfera di festa e convivialità.
Si è chiusa con un bilancio positivo l’edizione 2026 di ‘Sarzana in Tavola e in Musica’. Per tre sere, da venerdì a domenica, il centro storico si è trasformato in un salotto sotto le stelle, accogliendo centinaia di visitatori che hanno potuto degustare i piatti della tradizione accompagnati dal sottofondo musicale di stimati artisti e musicisti. Nata 29 anni fa da un progetto di Cna, la manifestazione si è conferma appuntamento utile per la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale, capace di esaltare la contaminazione tra i sapori liguri e quelli apuani. E’ piaciuta la novità dei laboratori per bambini e adulti, che hanno animato piazza Matteotti in tutte e tre le serate dalle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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