L’edizione 2026 di ‘Sarzana in Tavola e in Musica’ si è conclusa con un bilancio positivo. Per tre sere, nel centro storico, sono stati organizzati eventi enogastronomici e musicali, attirando centinaia di persone. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto assaggiare piatti tradizionali e ascoltare musica dal vivo di artisti e musicisti. La manifestazione si è svolta da venerdì a domenica, in un’atmosfera di festa e convivialità.

Si è chiusa con un bilancio positivo l’edizione 2026 di ‘Sarzana in Tavola e in Musica’. Per tre sere, da venerdì a domenica, il centro storico si è trasformato in un salotto sotto le stelle, accogliendo centinaia di visitatori che hanno potuto degustare i piatti della tradizione accompagnati dal sottofondo musicale di stimati artisti e musicisti. Nata 29 anni fa da un progetto di Cna, la manifestazione si è conferma appuntamento utile per la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale, capace di esaltare la contaminazione tra i sapori liguri e quelli apuani. E’ piaciuta la novità dei laboratori per bambini e adulti, che hanno animato piazza Matteotti in tutte e tre le serate dalle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un successo “Sarzana in Tavola e in Musica”: "Valorizziamo la tradizione enogastronomica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sarzana in tavola e in musica”. Fine settimana tra note e saporiIl centro storico di Sarzana sarà teatro di tre serate dedicate alla cucina tradizionale e alla musica dal vivo, da venerdì a domenica.

Leggi anche: Il meglio della tradizione enogastronomica regionale a "Sapori pro loco"

Temi più discussi: Un successo Sarzana in Tavola e in Musica: Valorizziamo la tradizione enogastronomica; Nel fine settimana torna Sarzana in Tavola e in Musica; MOONLAND Festival 2026; Un successo lo screening senologico: L’iniziativa sarà ripetuta a settembre.

Un successo Sarzana in Tavola e in Musica: Valorizziamo la tradizione enogastronomicaSi è chiusa con un bilancio positivo l’edizione 2026 di ‘Sarzana in Tavola e in Musica’. Per tre sere, da venerdì a domenica, il centro storico si è trasformato in un salotto sotto le stelle, accoglie ... lanazione.it

Sarzana in tavola e in musica. Fine settimana tra note e saporiTre serate per valorizzare il centro storico promosse da Cna e amministrazione. Laboratori per grandi e piccini ... msn.com