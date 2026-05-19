Il film del 1969, presentato proprio in concorso sulla Croisette, co-sceneggiato da Argento, Griffi, Carlo Carunchio, e interpretato Tony Musante, Jean-Louis Trintignant e da un’esordiente Florinda Bolkan, creò scandalo per l’argomento trattato. Racconta infatti la libertà sessuale di Nina, una donna che non vuole restare intrappolata nel ruolo tradizionale di moglie fedele e silenziosa. Per Dario Argento Metti, una sera a cena rappresentò una svolta: dopo questo film passò alla regia di L’uccello dalle piume di cristallo. «Avevo appena finito di scrivere con Sergio Leone C’era una volta il West. Ero giovanissimo e fui contattato da questo grande autore per collaborare alla riscrittura cinematografica di Metti, una sera a cena, che avevo già visto a teatro», racconta il maestro dell’horror a Cannes. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dario Argento a Cannes: «Il cinema italiano sta attraversando il periodo più difficile della sua storia. Dobbiamo abituarci a non vedere il nostro cinema a Cannes o agli Oscar. Giro il mio film più cruento con Isabelle Huppert»

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