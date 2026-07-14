Giffoni Film Festival | anteprima mondiale per il documentario sul basket che unisce Napoli e l’Africa

Al Giffoni Film Festival viene presentato in anteprima mondiale “Il Coach dei 2 Mondi”, un documentario che racconta l’esperienza di un allenatore di basket impegnato nel supporto ai giovani tra Napoli e l’Africa. La proiezione si svolge prima della sua uscita ufficiale. Il film mostra le attività e le sfide di chi lavora per creare connessioni tra le due realtà attraverso lo sport. La presentazione si tiene nel contesto della manifestazione cinematografica.

Al Giffoni Film Festival arriva in anteprima “Il Coach dei 2 Mondi”, il toccante documentario sull’allenatore di basket che aiuta i giovani tra Napoli e l’Africa. La rassegna cinematografica campana dedicata alle nuove generazioni si prepara ad accogliere un’opera dal profondo valore sociale. Al prossimo Giffoni Film Festival, in calendario dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana, verrà presentato in anteprima assoluta all’interno della sezione incentrata sulle discipline sportive “Il Coach dei 2 Mondi“. Il lungometraggio documentario, diretto dal regista Adriano Pantaleo, affronta tematiche cruciali come il riscatto sociale, l’integrazione e la tenacia individuale attraverso la parabola umana e professionale di un istruttore straordinario. 🔗 Leggi su 2anews.it

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