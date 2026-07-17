Una scena comune dell’estate sportiva è quella di persone che corrono scalze sulla spiaggia, con il mare vicino e i piedi che affondano nella sabbia. La corsa sulla sabbia è praticata come esercizio fisico e viene studiata per analizzare gli effetti sulla muscolatura e sulla resistenza. Questa attività combina il movimento con il contatto diretto con il terreno morbido e instabile, creando un’esperienza che coinvolge diversi gruppi muscolari rispetto alla corsa su superfici dure.

È una delle immagini più iconiche dell'estate sportiva: qualcuno che corre scalzo lungo il bagnasciuga, con il mare accanto e i piedi che affondano nella sabbia. Lo fanno i professionisti in ritiro, lo fanno i runner amatoriali che vogliono variare la routine, lo fanno i calciatori durante i precampionati. Ma quello che sembra un allenamento pittoresco è, dal punto di vista fisiologico, uno degli stimoli metabolici più intensi che un runner possa darsi a parità di tempo e distanza. La sabbia non è semplicemente un terreno diverso dall'asfalto: trasforma radicalmente la meccanica di ogni passo, mette alla prova catene muscolari che nella corsa su strada restano spesso in ombra e riduce al tempo stesso l'impatto sulle articolazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La spiaggia come palestra: scienza e pratica della corsa sulla sabbia

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