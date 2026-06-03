Un uomo si è accasciato sulla spiaggia di Jesolo e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto. La morte è avvenuta davanti agli occhi della sorella e di altri bagnanti. L’evento è avvenuto mercoledì 3 giugno nella zona dell’arenile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima aveva circa 50 anni. Indagini sono in corso per chiarire le cause del malore.

JESOLO - Si accascia sulla spiaggia a muore sotto gli occhi dei bagnanti e della sorella. È accaduto nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, nella zona dell'arenile corrispondente alla torretta 5, nella zona di via Mascagni. La 75enne si è accasciata sulla sabbia, mentre si trovava vicino agli ombrelloni. L'allarme è stato lanciato dalla sorella. I soccorsi Vani i soccorsi. Gli addetti al salvataggio sono intervenuti immediatamente, avviando le pratiche di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il personale sanitario del Suem 118 ha tentato di rianimare la 75enne, ma nonostante i tentativi i sanitari hanno constato il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Malore in spiaggia a Jesolo, si accascia sulla sabbia e muore sotto gli occhi della sorella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Malore in spiaggia, la donna si accascia a terra e muore sotto gli occhi dei bagnanti

Tragedia in spiaggia, si sente male in acqua e muore sotto gli occhi dei bagnantiUn uomo di circa 85 anni è morto questa mattina ad Arenzano dopo aver avuto un malore in acqua.

Temi più discussi: Fiorentino muore dopo un malore in spiaggia a Cecina: catena umana per salvarlo poi il decesso in ospedale; Malore in acqua, turista muore in spiaggia: inutili i soccorsi; Stefano muore in mare davanti a moglie e figlia: tragedia a Lido delle Nazioni; Stroncato da un malore mentre sta percorrendo lo stradello verso la spiaggia, morto 78enne.

35 ANNI - MALORE IMPROVVISO IN SPIAGGIA VA IN ARRESTO CARDIACO iltirreno.it/versilia/crona… x.com

Sirolo - Malore mentre rientra dalla spiaggia, 78enne perde la vitaDoveva essere una tranquilla giornata di mare nella Riviera del Conero, ma si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Sirolo, dove un turista di 78 anni originario della provincia di ... veratv.it

Malore a bordo della nave Venezia: passeggero soccorso al largo di Vieste reddit

Malore in spiaggia, la donna si accascia a terra e muore sotto gli occhi dei bagnantiBIBIONE - Una mattinata di vacanza e relax si è trasformata in tragedia sul litorale di Bibione. Oggi, sabato 23 maggio, intorno alle 11, una turista di nazionalità tedesca ha ... ilgazzettino.it