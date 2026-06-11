La Procura ha sequestrato il materiale destinato al ripascimento sulla spiaggia di Cetara a causa di dubbi sulla qualità della sabbia. Sono state riscontrate discrepanze tra il colore e la granulometria della sabbia prevista e quella effettivamente consegnata. Per questo motivo sono stati interrotti i lavori di ripristino, che erano in corso sulla spiaggia. La decisione si basa su verifiche tecniche condotte dagli inquirenti, che hanno evidenziato differenze rispetto alle specifiche richieste.

? Punti chiave? In Breve Il cantiere della spiaggia di Cetara si ferma per decreto della Procura. La Guardia Costiera ha notificato questa mattina un decreto di sequestro per l’arenile situato ai piedi della Torre Vicereale di Cetara, bloccando immediatamente i lavori di ripascimento. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Salerno, arriva dopo l’annuncio ufficiale dello sblocco delle attività avvenuto proprio ieri. Il sindaco Fortunato Della Monica aveva infatti comunicato la possibilità per i mezzi di tornare finalmente all’opera. Ora tutto è fermo a causa di dubbi legati alla natura del materiale di cava utilizzato per la spiaggia. Le autorità giudiziarie hanno sollevato interrogativi specifici riguardanti la granulometria e il colore della sabbia destinata al progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cetara: stop ai lavori sulla spiaggia per dubbi sulla sabbia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il primo abbraccio d'estate sulla spiaggia: bagni, tintarella e giochi sulla sabbiaLe spiagge si sono riempite di bagnanti, con persone che prendono il sole, fanno il bagno e giocano sulla sabbia.

Dramma improvviso in spiaggia davanti ai turisti: donna crolla sulla sabbia e muore tra le urlaUna donna di circa 60 anni si è accasciata improvvisamente sulla sabbia di fronte a numerosi turisti.

Temi più discussi: Cetara, stop ai lavori sul waterfront: sigilli alla spiaggia e stagione a rischio; Arenile sequestrato a Cetara, stop ai lavori di ripascimento; Nuovo stop procura Salerno a ripascimento spiaggia Cetara; Cetara, ripartono i lavori di ripascimento della spiaggia.

Arenile sequestrato a Cetara, stop ai lavori di ripascimento ift.tt/5zPqt7E ift.tt/YDTlxAt x.com

Cetara, stop ai lavori sul waterfront: sigilli alla spiaggia e stagione a rischioStagione balneare a rischio a Cetara, dove le operazioni di ripascimento della spiaggia subiscono un nuovo stop. Questa volta per effetto del sequestro preventivo disposto dalla Procura ... ilmattino.it

Cetara, la Procura blocca di nuovo i lavori sulla spiaggia: stop al ripascimento e sequestro preventivoI fantasmi della burocrazia e dei dubbi ambientali tornano a scuotere una delle perle più fragili e suggestive della Costiera Amalfitana, proprio alla ... cronachedellacampania.it