La spada laser di Luke Skywalker di Star Wars venduta all'asta per 3,75 milioni di dollari

La spada laser usata da Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IV è stata venduta all'asta per 3,75 milioni di dollari, superando il precedente record di vendita.

È stata venduta all'asta la spada laser utilizzata da Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IV. Il cimelio è ha superato il record di vendita con 3,75 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La spada laser di Luke Skywalker venduta per 3,75 milioni: è il cimelio di 'Star Wars' più prezioso

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Star Wars Day, due Jedi sott’acqua: Alessia Zecchini e il duello alla spada laser

Pelé: la maglia della finale Mondiale del 1958 venduta all'asta per 4,9 milioni di dollariLa maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 è stata venduta all’asta a New York per 4,9 milioni di dollari.

Temi più discussi: La spada laser di Luke Skywalker venduta a 3,75 milioni di dollari; Star Wars, la spada laser di Luke Skywalker venduta all'asta per la cifra record di 3,75 milioni di dollari; La spada laser di Luke Skywalker venduta per 3,75 milioni: è il cimelio di Star Wars più prezioso; 3,75 milioni di dollari. Record all’asta per la spada laser di Luke Skywalker.

La spada laser di Luke Skywalker venduta a 3,75 milioni di dollari ift.tt/R0lFKAB x.com

La spada laser di Luke Skywalker di Star Wars venduta all’asta per 3,75 milioni di dollariLa spada originale di Luke Skywalker, il protagonista di Star Wars interpretato da Mark Hamill, è stata venduta per 3,75 milioni di dollari. Si tratta di un vero e proprio record mondiale legato alla ... fanpage.it

Star Wars, spada laser di Luke Skywalker venduta all'asta per la cifra record di 3,7 milioni di dollariL'iconico oggetto di scena utilizzato in Star Wars V - L'impero colpisce ancora è stato venduto all'asta per una cifra record. La spada laser utilizzata da Mark Hamill, ... corriereadriatico.it