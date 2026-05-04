Il Star Wars Day ha visto protagonisti due Jedi durante un'uscita subacquea. La campionessa italiana di apnea ha realizzato un video in compagnia di una collega britannica, in cui si sfidano con spade laser in un ambiente acquatico. Entrambe si sono immerse nel mare per portare avanti questa sfida originale, condividendo il momento attraverso un video pubblicato sui social.

Un duello a colpi di spada laser nelle profondità. E’ quello che Alessia Zecchini e la britannica Helena Bourdillon hanno messo in scena nelle profondità delle acque per celebrare lo Star Wars Day, che il 4 maggio di ogni anno ricorda l’eterno successo della celebre saga, che nel 2027 festeggerà il suo 50° compleanno. A ospitare il duello alla spada laser tra le due Jedi dell’immersione è stata la piscina Y-40 The Deep Joy di Padova, normalmente teatro di allenamenti e corsi, questa volta trasformata in un set cinematografico. A dirigerlo non c’era George Lucas, ma Matt Evans, videomaker subacqueo fondatore del gruppo Deep Altitudes. Di...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Star Wars Day, due Jedi sott’acqua: Alessia Zecchini e il duello alla spada laser

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