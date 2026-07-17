La solidità delle banche e i problemi di crescita

Durante l’assemblea dell’Associazione bancaria italiana, sono stati discussi temi legati alla solidità delle banche e alle difficoltà di crescita del settore. Hanno partecipato il presidente dell’associazione, il governatore della banca centrale e il ministro dell’economia, i quali hanno affrontato questioni di attualità finanziaria senza entrare in dettagli specifici.

ITALIA. L’esito dell’assemblea dell’Associazione delle banche italiane (Abi), si presta ad un commento più generale rispetto alle questioni di attualità, pur rilevanti, sollevate dai tre protagonisti dell’incontro: il presidente Antonio Patuelli, Il Governatore Fabio Panetta, il ministro Giancarlo Giorgetti. Vi è stata infatti una non scontata convergenza positiva nella valutazione sia delle imprese bancarie che del loro principale organismo di controllo che del ministro dell’Economia. Pochi anni fa soltanto, il panorama era profondamente diverso, e tutti ricordiamo un lungo periodo in cui le banche sono state un grande problema. Ancora lo scorso anno, il ministro aveva alzato un po’ la voce esortandole a fare il loro più essenziale mestiere di prestatrici di credito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Usare il debito per nascondere i problemi Prima o poi esplode

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