Le banche registrano un aumento degli utili e un incremento delle operazioni da parte dei clienti, mentre i salari dei dipendenti rimangono invariati. Nel frattempo, il numero di filiali chiuse continua a salire, lasciando meno sportelli disponibili. I servizi online si consolidano come alternativa, ma la riduzione di sportelli fisici solleva interrogativi sulla condizione dei lavoratori del settore. La crescita degli utili si accompagna a cambiamenti nelle strutture e nelle retribuzioni, senza che queste ultime mostrino segni di miglioramento.

Aumentano gli utili, crescono le operazioni da parte dei clienti ma i salari dei lavoratori restano fermi e chiudono sempre più filiali. Questa la fotografia di Fondazione Fiba di First Cisl, che nel suo ultimo rapporto descrive i risultati dei cinque maggiori gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Bper) e gli impatti sui lavoratori e sul territorio. Oltre 7 miliardi di utili per i primi cinque gruppi bancari italiani nei primi tre mesi del 2026 in crescita del 3,3% rispetto al primo trimestre 2025. A sostenere ulteriormente i risultati sono stati soprattutto i proventi operativi, in aumento del 3,7%, trainati dalla forte crescita delle commissioni nette (+ 4%), che confermano il progressivo rafforzamento delle attività legate al risparmio gestito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banche: utili in crescita, ma stipendi al palo. Sportelli chiusi e servizi online: e i lavoratori?

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