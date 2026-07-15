Banche | Giorgetti ' possono e devono contribuire a crescita'

Da iltempo.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dello Sviluppo Economico ha dichiarato che, grazie alla loro rinnovata solidità, le banche sono in grado di contribuire alla crescita dell'economia italiana. Ha aggiunto che questo ruolo è possibile nel contesto dell'integrazione del mercato dei capitali europeo.

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Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Forti dalla rinnovata solidità, le banche possono e devono contribuire a portare l'economia italiana, nel quadro dell'integrazione europea del mercato dei capitali, verso un livello sostenuto di crescita. Con la stessa logica va affrontata la questione delle concentrazioni e degli assetti proprietari". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea dell'Abi. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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