Il ministro dello Sviluppo Economico ha dichiarato che, grazie alla loro rinnovata solidità, le banche sono in grado di contribuire alla crescita dell'economia italiana. Ha aggiunto che questo ruolo è possibile nel contesto dell'integrazione del mercato dei capitali europeo.

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Forti dalla rinnovata solidità, le banche possono e devono contribuire a portare l'economia italiana, nel quadro dell'integrazione europea del mercato dei capitali, verso un livello sostenuto di crescita. Con la stessa logica va affrontata la questione delle concentrazioni e degli assetti proprietari". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea dell'Abi. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Banche: Giorgetti, 'possono e devono contribuire a crescita'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le cover possono contribuire a surriscaldare il telefono: quali sono i materiali da evitare?Le cover per telefoni possono aumentare la temperatura del dispositivo, specialmente se realizzate con materiali che ostacolano la dispersione del...

Dall’Onu aiuti umanitari per 23 miliardi di dollari: ecco cosa devono sapere le aziende che vogliono contribuireLe Nazioni Unite hanno pianificato un budget di 23 miliardi di dollari per le attività umanitarie nel 2025.

Temi più discussi: Giancarlo Giorgetti: Con la manovra misure per i redditi medio-alti. Elezioni anticipate? Sono contrario; Giorgetti (MEF): questa settimana ci occuperemo di Consob; Abi, il 15 luglio l’assemblea con Panetta e Giorgetti a Roma; Btp in dollari: opportunità e rischi dell’ultima mossa di Giorgetti.

La rassegna stampa di Caffè Affari - 15 luglio L’economia cinese rallenta; I pasdaran bloccano #Hormuz; L’AI fa crollare #IBM in borsa; #DeepSeek si prepara a quotarsi a Shanghai l’anno prossimo; Effetto trading sulle banche Usa; #Warsh al Congresso: Tol x.com

Banche: Giorgetti, banche possono e devono contribuire a crescita Paese(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le banche possono e devono contribuire a portare l’economia italiana su un livello più sostenuto di crescita. Lo ha ... ilsole24ore.com

Banche in rosso, pesano ipotesi Governo su manovra e scenari di M&A(Il Sole 24 Ore Radiocor)-Pioggia di vendite sulle banche a Piazza Affari, con l’indice Ftse Italia All-Share di settore in calo dello 0,93%. Sabato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ... ilsole24ore.com