La Sir Perugia ha iniziato la nuova stagione con la prima trasferta contro Cuneo. La Lega Pallavolo Serie A maschile ha pubblicato ufficialmente i calendari del campionato, inclusa la Superlega. Il presidente della squadra ha dichiarato di essere pronto a ripartire e ha invitato la squadra a ricominciare con determinazione. La prima partita si svolge in trasferta, segnando l'inizio del torneo.

PERUGIA – Come sua consuetudine, in occasione del volley mercato, la Lega Pallavolo Serie A maschile ha svelato ufficialmente i calendari della nuova stagione, compresa la superlega. L’evento si è aperto con la cerimonia di premiazione dedicata ai successi dell’annata precedente. Protagonista assoluta Perugia, premiata come Sir Sicoma Monini per le vittorie conquistate in champions league e nel mondiale per club, mentre con la denominazione Sir Susa Scai ha ricevuto i riconoscimenti per il trionfo in supercoppa italiana e per la conquista dello scudetto. A ritirare i premi è stato un presidente Gino Sirci visibilmente felice: "È un grande onore rappresentare l’Italia ed il suo movimento pallavolistico a livello internazionale, cerchiamo di farlo con grande orgoglio e vediamo che il pubblico apprezza e ci sostiene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Perugia.

© Lanazione.it - La Sir Perugia debutta a Cuneo. Sirci carica: "Ricominciamo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sirci accende la finale: "Lube-Sir, derby d’Italia"

Volley, la Sir continua a mietere successi ma Sirci assicura: "Non siamo ancora sazi"La squadra di pallavolo di Perugia ha vinto il suo diciottesimo scudetto, aggiungendo un altro titolo alla propria collezione.

Temi più discussi: Volley, stilato il calendario della Superlega: per la Sir debutto a Cuneo; Superlega al via il 18 ottobre: la Tinet Prata debutta in casa contro Vero Volley; SUPERLEGA / Cuneo Volley, avvio da brividi: Perugia al debutto, poi subito a Milano; Gas Sales, debutto a Padova il 18 ottobre e poi derby con Modena.

Il tradizionale appuntamento del volleymercato apre la stagione. Sir Perugia a Bologna tra incontri e calendariPERUGIA – Ha preso il via ufficialmente ieri la nuova stagione sportiva della pallavolo di alto livello, la Sir ... lanazione.it

Valori in campo: premi cooperativi per la dirigenza della Sir Susa Scai PerugiaNello sport, i traguardi più grandi si costruiscono insieme. Ed è proprio un insieme di persone che ha contribuito a rendere la Sir Safety Perugia una potenza mondiale nel panorama della pallavolo. Pa ... umbria24.it