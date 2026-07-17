La Sir Perugia debutta a Cuneo Sirci carica | Ricominciamo

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Sir Perugia ha iniziato la nuova stagione con la prima trasferta contro Cuneo. La Lega Pallavolo Serie A maschile ha pubblicato ufficialmente i calendari del campionato, inclusa la Superlega. Il presidente della squadra ha dichiarato di essere pronto a ripartire e ha invitato la squadra a ricominciare con determinazione. La prima partita si svolge in trasferta, segnando l'inizio del torneo.

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PERUGIA – Come sua consuetudine, in occasione del volley mercato, la Lega Pallavolo Serie A maschile ha svelato ufficialmente i calendari della nuova stagione, compresa la superlega. L’evento si è aperto con la cerimonia di premiazione dedicata ai successi dell’annata precedente. Protagonista assoluta Perugia, premiata come Sir Sicoma Monini per le vittorie conquistate in champions league e nel mondiale per club, mentre con la denominazione Sir Susa Scai ha ricevuto i riconoscimenti per il trionfo in supercoppa italiana e per la conquista dello scudetto. A ritirare i premi è stato un presidente Gino Sirci visibilmente felice: "È un grande onore rappresentare l’Italia ed il suo movimento pallavolistico a livello internazionale, cerchiamo di farlo con grande orgoglio e vediamo che il pubblico apprezza e ci sostiene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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