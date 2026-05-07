Volley la Sir continua a mietere successi ma Sirci assicura | Non siamo ancora sazi

La squadra di pallavolo di Perugia ha vinto il suo diciottesimo scudetto, aggiungendo un altro titolo alla propria collezione. La vittoria è arrivata ieri sera, consolidando una serie di successi che ha avuto inizio nel 2017. Il presidente del club ha dichiarato che la squadra non è ancora sazia di vittorie e punta a continuare a competere ai massimi livelli.

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La Sir Susa Scai Perugia continua a riscrivere la storia della pallavolo italiana. Con lo scudetto conquistato ieri sera sono diciotto i titoli messi in bacheca dal 2017, anno in cui è iniziata un'ascesa pressochè inarrestabile.A colpire è il modo in cui questo trionfo è arrivato, a partire dal.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate L'Atletica Perugia continua a mietere successiSugli scudi Matteo Sorci, autore in Francia della prestazione migliore di tutti i tempi nell'eptathlon. Leggi anche: Volley, la Sir Susa Scai Perugia continua a scrivere la storia: conquistata ancora la Supercoppa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sir Susa Scai: che notte magica! È il terzo scudetto ed e’…triplete!; Volley, festa doppia per Alessio Rahi Lerro: campione regionale con la Sir ed Mvp della finale Under 15 -; Bergamo, la rivoluzione continua: ufficiali gli addii di Roberta Carraro e Linda Manfredini; LIVE Perugia-Civitanova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | continua il dominio umbro nel secondo set 18-12. Volley, Perugia fa la storia: terzo scudetto e striscia play-off perfetta (9 vittorie su 9 gare). Colaci MVP per l'addioVolley, Perugia-Civitanova gara 3: la Lube ci prova, Sir ingrana un pò a rilento e alla lunga esce fuori e conquista il terzo scudetto della sua storia. Colaci MVP ... sport.virgilio.it Volley, Perugia campione d'Italia. Esultano Proietti e Meloni: La Sir rende orgogliosa un’intera regioneLa presidente e l'assesora: Questa vittoria è un patrimonio sportivo. È la dimostrazione che con visione, lavoro e coesione si possono raggiungere traguardi altissimi ... perugiatoday.it Volley Mercato: Marina #Lubian da Conegliano a Chieri x.com @marina_lubian stava proprio pensando “Lo avete visto tutti Perché col cavolo che lo faccio un’altra volta!” #funnyvideo #pallavolo #volley #volleyball #funnyvideos - facebook.com facebook