Sirci accende la finale | Lube-Sir derby d’Italia

Domani alle 20.30 si svolge al PalaBarton Energy la prima partita della finale Scudetto tra Perugia e Civitanova. La sfida, chiamata anche “derby d’Italia”, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, Dazn e Vbtv. Sirci, presidente di una delle due squadre, ha commentato l’evento con entusiasmo, aprendo ufficialmente la serie che assegnerà il titolo nazionale.

Domani alle 20.30 (diretta su Rai Sport, Dazn e Vbtv) al PalaBarton Energy si inaugura la serie di finale Scudetto tra Perugia e Civitanova. Come la Lube deve la sua favolosa epopea alla proprietà Sileoni-Giulianelli, la Sir è diventata un gigante grazie agli sforzi economici del presidente Gino Sirci. L’imprenditore nel 1979 ha fondato la Sir Safety System, azienda di riferimento per attrezzature anti infortunistiche e la sicurezza sul lavoro e, nella stagione 2001-2002, è entrato nel volley acquisendo i Block Devils allora in C. Nel 2012 primo campionato di A1, nel 2014 subito finale (ovviamente con la Lube) e ora in bacheca spiccano 2 scudetti, 3 Mondiali e il trionfo in Champions di un anno fa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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