Il sindaco di Mirabella Eclano ha dichiarato che la sicurezza viene prima di tutto, ma si sta lavorando per permettere la tirata del Carro. Dopo un incontro con il prefetto, ha sottolineato che si stanno valutando soluzioni condivise, ponendo l’accento sulla necessità di garantire la sicurezza pubblica e il dialogo tra le parti coinvolte. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, e le discussioni continuano.

Tempo di lettura: 4 minuti Sicurezza, dialogo e ricerca di una soluzione condivisa. Sono questi i punti centrali delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, al termine dell’incontro con il prefetto sulla vicenda che riguarda la tirata del Carro. Il primo cittadino ha ringraziato il prefetto per l’attenzione riservata alla questione, sottolineando come la vicenda abbia ormai superato i confini provinciali, assumendo un rilievo regionale e nazionale. «Ho illustrato la situazione, anche se il prefetto era già perfettamente al corrente di quanto accaduto, anche attraverso i video pubblicati sui social. Abbiamo valutato la possibilità di trovare, anche in extremis, una soluzione che consenta di mettere in sicurezza la parte del Carro dichiarata non perfettamente agibile», ha spiegato Ruggiero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “La sicurezza viene prima di tutto, ma lavoriamo per consentire la tirata del Carro”

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Questa è la verità che eviti: non è che prima o poi lo farai

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