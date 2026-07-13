Addio alla Tirata del Carro | si spezza una tradizione lunga 103 anni

Da anteprima24.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Tirata del Carro, tradizione che durava da 103 anni, è stata ufficialmente cancellata. La decisione è stata comunicata dopo mesi di discussioni e preoccupazioni tra i residenti. La manifestazione prevedeva il trasporto di un carro decorato lungo un percorso stabilito nel centro del paese. La cancellazione è stata annunciata dalle autorità locali senza indicare eventuali motivazioni specifiche. La tradizione si interrompe così dopo più di un secolo di svolgimenti regolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 4 minuti  Quello che per mesi è stato un timore strisciante tra i vicoli di Mirabella Eclano si è trasformato nella realtà più amara: la secolare e tradizionale Tirata del Carro è stata ufficialmente annullata. L’obelisco di paglia, simbolo identitario e cuore pulsante della comunità eclanese, quest’anno non sfilerà e rimarrà chiuso nel deposito. Una decisione drastica, legata a insanabili problemi di sicurezza strutturale, che ha immediatamente innescato un terremoto politico a Palazzo di Città, con le opposizioni che chiedono a gran voce il passo indietro della maggioranza. L’ufficialità dello stop arriva a coronamento di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

addio alla tirata del carro si spezza una tradizione lunga 103 anni
© Anteprima24.it - Addio alla Tirata del Carro: si spezza una tradizione lunga 103 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

È morta Zeudi Araya, addio alla “ragazza dalla pelle di luna”: icona del cinema sexy e produttrice, stroncata da una lunga malattia a 75 anniZeudi Araya, nota come la “ragazza dalla pelle di luna” e icona del cinema italiano degli anni Settanta, è deceduta a 75 anni nella sua abitazione di...

Leggi anche: Addio a Zeudi Araya: l’attrice si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia

Temi più discussi: Mirabella Eclano, la tirata del carro di paglia a settembre non si farà: il motivo; Tirata del carro, l’assessora D’Ambrosio: occorre uno scatto di orgoglio; Mirabella Eclano, D'Ambrosio: Basta rinvii, ora serve il coraggio della verità; Mirabella Eclano, Carro sospeso: dimissioni di Giotto Faugno per motivi di sicurezza.

tirata del carro addio alla tirata delMirabella Eclano, niente tirata del Carro: dopo piu’ di un secolo si ferma l’omaggio alla MadonnaMIRABELLA ECLANO- Dopo più di un secolo nel sabato precedente alla terza domenica di settembre di quest’anno a Mirabella Eclano non ci sara’ la tradizionale e secolare tirata del Carro, l’obelisco d ... irpinianews.it

tirata del carro addio alla tirata delMirabella Eclano, la tirata del Carro è a rischio: consiglio comunale straordinario per salvare la tradizioneConvocazione straordinaria, questa sera, dell'assise comunale di Mirabella Eclano. Per una volta, maggioranza e minoranza consiliari sono d'accordo sulla salvezza ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web