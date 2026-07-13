Addio alla Tirata del Carro | si spezza una tradizione lunga 103 anni

La Tirata del Carro, tradizione che durava da 103 anni, è stata ufficialmente cancellata. La decisione è stata comunicata dopo mesi di discussioni e preoccupazioni tra i residenti. La manifestazione prevedeva il trasporto di un carro decorato lungo un percorso stabilito nel centro del paese. La cancellazione è stata annunciata dalle autorità locali senza indicare eventuali motivazioni specifiche. La tradizione si interrompe così dopo più di un secolo di svolgimenti regolari.

Tempo di lettura: 4 minuti Quello che per mesi è stato un timore strisciante tra i vicoli di Mirabella Eclano si è trasformato nella realtà più amara: la secolare e tradizionale Tirata del Carro è stata ufficialmente annullata. L’obelisco di paglia, simbolo identitario e cuore pulsante della comunità eclanese, quest’anno non sfilerà e rimarrà chiuso nel deposito. Una decisione drastica, legata a insanabili problemi di sicurezza strutturale, che ha immediatamente innescato un terremoto politico a Palazzo di Città, con le opposizioni che chiedono a gran voce il passo indietro della maggioranza. L’ufficialità dello stop arriva a coronamento di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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