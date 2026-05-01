Durante il Concertone del 1° maggio a Taranto, la vedova di un operaio deceduto sul lavoro ha preso la parola per sottolineare la priorità della sicurezza. La donna ha condiviso il suo messaggio dal palco, ricordando il marito, che ha perso la vita il 12 gennaio scorso, e ha evidenziato la necessità di mettere la sicurezza dei lavoratori prima del profitto. La testimonianza ha attirato l’attenzione dei presenti sull’importanza di condizioni di lavoro più sicure.

La testimonianza di Maria Teresa D’Aprile, il figlio di tre anni ha perso il papà sul lavoro. Maria Teresa D’Aprile, vedova di Claudio Salamida, operaio dell’ex Ilva morto sul lavoro il 12 gennaio scorso, ha affidato il suo messaggio al palco del Concertone Libero e pensante di Taranto. Madre di un bambino di tre anni, era presente ma ha scelto di non parlare direttamente. Le sue parole sono state lette dall’avvocata Ornella Tripaldi, davanti a un pubblico in silenzio. “La sicurezza non è un favore concesso dall’azienda ma un diritto”, è uno dei passaggi centrali del messaggio. Il messaggio: “Non è un costo, è la vita delle persone”. Nel suo intervento, la vedova ha posto l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Taranto, la vedova di Claudio Salamida al Concerto del 1° maggio: ‘La sicurezza viene prima del profitto’

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