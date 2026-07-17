La sesta edizione del torneo di tennistavolo si è svolta nel campo parrocchiale di Capezzana, con una buona partecipazione e pubblico. La competizione è stata dedicata per il secondo anno consecutivo alla memoria di un ex presidente della Misericordia, scomparso circa un anno fa. Nella finale, il giocatore Piacenti ha vinto il titolo, battendo gli avversari.

Successo di partecipazione e di pubblico per la sesta edizione del Torneo di tennistavolo di Capezzana, disputato nel campo parrocchiale e dedicato, per il secondo anno consecutivo, alla memoria di Andrea Carrini, storico presidente della sezione della Misericordia scomparso poco più di un anno fa. Alla manifestazione hanno preso parte 24 giocatori di tutte le età, dando vita a una giornata all’insegna dello sport e della convivialità. L’evento è stato organizzato dal Circolo Csi Capezzana e dal Centro Sportivo Italiano, con la collaborazione tecnica del Circolo Prato 2010 e del dirigente Francesco Giannini. Ad aggiudicarsi il tabellone principale è stato Alessio Piacenti, protagonista di un percorso impeccabile culminato con la vittoria in finale su Niccolò Giacomelli, dopo aver eliminato in semifinale Mirko Bouarroudj. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sesta edizione a Capezzana. Piacenti batte tutti al torneo di tennistavolo

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