Veroli al via la sesta edizione di Psycroma
A Veroli è iniziata la sesta edizione di Psycroma, evento che si svolge nella sala d’arte Crystal. La manifestazione coinvolge artisti e visitatori e si inserisce nel calendario culturale della provincia di Frosinone. La sala d’arte Crystal, in questa occasione, si conferma come uno dei luoghi più attivi nel panorama artistico locale. L’apertura dell’edizione ha avuto luogo nelle ultime ore.
Con l’avvio della sesta edizione di Psycroma, la sala d’arte Crystal di Veroli si conferma come uno degli spazi più dinamici della scena contemporanea nel territorio della provincia di Frosinone. Un progetto che, anno dopo anno, ha saputo costruire una propria identità riconoscibile, capace di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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