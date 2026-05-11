Veroli al via la sesta edizione di Psycroma

A Veroli è iniziata la sesta edizione di Psycroma, evento che si svolge nella sala d’arte Crystal. La manifestazione coinvolge artisti e visitatori e si inserisce nel calendario culturale della provincia di Frosinone. La sala d’arte Crystal, in questa occasione, si conferma come uno dei luoghi più attivi nel panorama artistico locale. L’apertura dell’edizione ha avuto luogo nelle ultime ore.

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