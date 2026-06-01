Tennistavolo Gradino più alto del podio per Ussi Si impone al torneo di Cascina

Notizia in breve

Arianna Ussi ha vinto il torneo over interregionale di tennistavolo a Cascina, nel pisano. La giovane atleta della Apuania Tennistavolo si è aggiudicata la competizione, che ha visto partecipanti di alto livello tecnico. La vittoria arriva pochi giorni dopo la promozione in serie B con la squadra regionale. La finale si è svolta in un palazzetto gremito di appassionati e ha visto Ussi prevalere in più set contro le avversarie.