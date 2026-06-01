Tennistavolo Gradino più alto del podio per Ussi Si impone al torneo di Cascina
Arianna Ussi ha vinto il torneo over interregionale di tennistavolo a Cascina, nel pisano. La giovane atleta della Apuania Tennistavolo si è aggiudicata la competizione, che ha visto partecipanti di alto livello tecnico. La vittoria arriva pochi giorni dopo la promozione in serie B con la squadra regionale. La finale si è svolta in un palazzetto gremito di appassionati e ha visto Ussi prevalere in più set contro le avversarie.
Gradino più alto del podio per Arianna Ussi, la giovane atleta della Apuania Tennistavolo che a Cascina, nel pisano, si impone nel torneo over interregionale, una competizione di livello tecnico molto alto e che arriva pochi giorni dopo la promozione in serie B con la squadra regionale. Nel singolo over 8 maschilefemminile la Ussi è inserita nel girone 5 dove nell’ordine supera per 3-0 Alessandra Ciccone, per 3-1 Massimiliano Politi e per 3-1 Daniele Caciagli. Nel successivo tabellone ad eliminazione diretta, beneficia di un bye agli ottavi; poi nei quarti vince 3-0 su Ivano Fabretto, in semifinale si impone 3-0 su Mauro Quaratesi e infine trionfa nella finale battendo 3-1 Alessio Braccini al termine di un torneo giocato bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giovannetti-Cipriano (Bagnolese-Muravera) | Serie A1 25/26, 7 giornata
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