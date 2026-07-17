Circa 520mila studenti italiani sono usciti dalla scuola primaria senza aver sviluppato competenze di base in matematica, con un calo dell’810% rispetto al periodo pre-pandemia. Mentre molti hanno migliorato il livello di inglese, un bambino su tre non raggiunge le competenze minime in matematica, peggio rispetto all’anno precedente, con una diminuzione del 3% rispetto all’anno scorso.

Escono dalla quinta elementare con un inglese ormai competitivo, ma non sanno fare una divisione. Un bambino su tre non raggiunge il livello base delle competenze in matematica, peggio dei compagni usciti lo scorso anno (3% in meno) ma soprattutto con un calo notevole rispetto al periodo precovid dell'810%. È questo il dato più preoccupante che emerge dai risultati dei test Invalsi presentati ieri, che hanno coinvolto 11.400 scuole e due milioni e 400mila studenti. Una fotografia con una dispersione scolastica ai minimi storici, l'aumento degli studenti eccellenti, il miglioramento delle competenze in italiano e in matematica degli studenti all'ultimo anno delle superiori, la riduzione del divario tra nord e sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La scuola italiana inverte la rotta: 520mila ragazzi salvati dalla strada

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