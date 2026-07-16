Dispersione scolastica crolla al 6,3% | 520mila ragazzi salvati dalla strada Valditara | Più grammatica meno tablet

La dispersione scolastica è scesa al 6,3%, salvando circa 520mila ragazzi dalla strada. I dati ufficiali segnalano un calo significativo rispetto agli anni precedenti. Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che si punta a rafforzare l’insegnamento della grammatica, riducendo l’uso dei tablet in classe. La diminuzione si riflette in un miglioramento delle frequenze scolastiche e in un minor numero di studenti che abbandonano gli studi prima del diploma.

Quando i numeri parlano, a volte raccontano storie che neppure i più ottimisti avevano immaginato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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