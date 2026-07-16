Prove Invalsi dispersione scolastica crolla al 6,3% 520mila ragazzi salvati dalla strada Valditara | Più grammatica meno tablet

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prove Invalsi hanno mostrato un calo della dispersione scolastica al 6,3%, con circa 520.000 studenti che hanno evitato di abbandonare la scuola. Il ministro dell'istruzione ha commentato che si privilegiano maggiormente le materie tradizionali rispetto all’uso dei tablet. I dati indicano anche un miglioramento nei risultati complessivi degli studenti, con un incremento nelle competenze di lettura, scrittura e matematica. La diminuzione della dispersione rappresenta un dato positivo rispetto alle rilevazioni precedenti.

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