Prove Invalsi dispersione scolastica crolla al 6,3% 520mila ragazzi salvati dalla strada Valditara | Più grammatica meno tablet

Notizia in breve

Le prove Invalsi hanno mostrato un calo della dispersione scolastica al 6,3%, con circa 520.000 studenti che hanno evitato di abbandonare la scuola. Il ministro dell'istruzione ha commentato che si privilegiano maggiormente le materie tradizionali rispetto all’uso dei tablet. I dati indicano anche un miglioramento nei risultati complessivi degli studenti, con un incremento nelle competenze di lettura, scrittura e matematica. La diminuzione della dispersione rappresenta un dato positivo rispetto alle rilevazioni precedenti.