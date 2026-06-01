Anpi Cgil Avs Rifondazione | l' Armata Brancaleone che attacca le Forze Armate e il governo Meloni
Lunedì, alcune organizzazioni tra cui Anpi, Cgil, Avs e Rifondazione hanno pubblicato un appello criticando le Forze Armate e il governo Meloni. Questo avviene mentre in Italia si celebrano le ricorrenze della Repubblica e si rendono onori ai militari che operano nel territorio. Le organizzazioni hanno espresso posizioni di dissenso, contestando le politiche delle forze armate e dell’esecutivo. La polemica ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico e sociale.
Invece di festeggiare la Repubblica e i nostri militari che ogni giorno la difendono c’è chi preferisce lanciare appelli contro le forze armate. Stop Rearm Italia, la coalizione europea nata lo scorso anno contro il Piano di riarmo europeo e promossa in Italia da oltre 500 organizzazioni sociali e politiche, dà il via a una campagna chiamata “Stato Sociale, non Stato di guerra”. “Fuori dal Patto di Stabilità per investire nel futuro, non nella guerra, per chiedere risorse destinate a lavoro, diritti, welfare e transizione ecologica invece che al riarmo” si legge nell’appello promosso insieme a un vademecum su “Come difendersi dalla propaganda bellica”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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