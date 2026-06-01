Anpi Cgil Avs Rifondazione | l' Armata Brancaleone che attacca le Forze Armate e il governo Meloni

Notizia in breve

Lunedì, alcune organizzazioni tra cui Anpi, Cgil, Avs e Rifondazione hanno pubblicato un appello criticando le Forze Armate e il governo Meloni. Questo avviene mentre in Italia si celebrano le ricorrenze della Repubblica e si rendono onori ai militari che operano nel territorio. Le organizzazioni hanno espresso posizioni di dissenso, contestando le politiche delle forze armate e dell’esecutivo. La polemica ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico e sociale.