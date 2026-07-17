La squadra ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori. È arrivato il difensore centrale proveniente da una squadra di serie C, noto per la sua affidabilità. Con questa operazione, il club rafforza la linea difensiva, puntando sulla sua esperienza. La trattativa si è conclusa ufficialmente nelle ultime ore, e il giocatore si è già aggregato al gruppo. La società ha anche confermato l’ingaggio di un centrocampista proveniente da un’altra squadra di categoria inferiore.

Porte girevoli in casa Samb. Come preannunciato, il club del Riviera delle Palme ha ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Agostino Camigliano dal Potenza: elemento di provata affidabilità, sarà proprio Camigliano a dirigere la difesa a tre che Boscaglia ha in mente per il prossimo campionato. Arriva in rossoblù anche il classe 2006 Simone Kosijer, proveniente dalla Triestina a titolo definitivo: triestino doc e prodotto del vivaio alabardato, nella passata stagione ha totalizzato 15 presenze. Allo stesso tempo, Vittorio Parigini non rientra più nei piani tattici rossoblù. L’attaccante aveva il contratto fino al giugno 2027 e ha avuto lo stesso destino di Eusepi e Dalmazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Samb batte due colpi. Ecco Camigliano e Kosijer

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