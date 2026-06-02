La Juve punta a due colpi top Ecco come può permetterseli

Notizia in breve

La Juventus mira a rinforzare la rosa con due acquisti di alto livello. Il club sta valutando le possibilità di investimento per realizzare questi acquisti, mentre il presidente ha assicurato fondi dedicati all'allenatore per competere sia in campionato che in Europa League. Le trattative sono in corso e il club cerca di concludere le operazioni prima della fine della sessione di mercato. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti.