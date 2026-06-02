La Juve punta a due colpi top Ecco come può permetterseli
La Juventus mira a rinforzare la rosa con due acquisti di alto livello. Il club sta valutando le possibilità di investimento per realizzare questi acquisti, mentre il presidente ha assicurato fondi dedicati all'allenatore per competere sia in campionato che in Europa League. Le trattative sono in corso e il club cerca di concludere le operazioni prima della fine della sessione di mercato. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti.
Partiamo da quello che interessa di più ai tifosi. In base alle informazioni che la Gazzetta ha raccolto all’interno della società bianconera, il piano della Juventus è costruire una squadra che possa lottare per lo scudetto e puntare alla vittoria dell’Europa League: a Luciano Spalletti sono stati assicurati un paio di colpi importanti. È l’ennesima ripartenza. I bianconeri non vincono il campionato dal 2020, nonostante i copiosi investimenti, dai 54 milioni per Chiesa agli 85 per Vlahovic, dai 53 per Koopmeiners ai 49 per Douglas Luiz fino ai 46 per Openda, per un totale di 350 milioni spesi soltanto nei cartellini, al netto delle cessioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mercato JuveCè lAnnuncio!5 Colpi Top per Spalletti
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