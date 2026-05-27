Franco Fedeli ha annunciato di voler investire due milioni di euro per rifondare la squadra. La sua proposta riguarda un piano di rilancio del club, con l’obiettivo di formare una nuova formazione. Fedeli, già coinvolto in passato con il club, ha manifestato pubblicamente il suo interesse a riprendere il controllo della società. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma non ci sono ancora dettagli sui passaggi successivi.

Quando c’è di mezzo la Samb, ciclicamente, torna in ballo il nome di Franco Fedeli. L’ex patron rossoblù manifesta così il suo rinnovato interesse per il club del Riviera delle Palme. "Mi piacerebbe rientrare – dice – ma è solo un’idea. Sono stato stimolato in tal senso dal giornalista Nazzareno Perotti, dando la mia disponibilità. Però non la vedo facile. Io e Massi abbiamo personalità forti e non possiamo stare insieme. Mi è dispiaciuto vedere soffrire la Samb per la salvezza in C e ad un passo dalla retrocessione. Con me alla guida abbiamo fatto sempre i play off promozione. Comunque il pallino in mano ce l’ha Massi". Ma in quali termini e modi, Fedeli rientrerebbe nel club rossoblù? "Sono pronto – risponde l’imprenditore romano – a investire due milioni di euro per la costruzione della nuova Samb. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Samb, rispunta Franco Fedeli: "Due milioni per la nuova squadra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Curling, l’Italia presenta la nuova squadra: nasce il Team Spiller, due fratelli gemelli con due veteraniL’Italia del curling ha annunciato la nascita del nuovo Team Spiller, composto da due fratelli gemelli e accompagnato da due atleti con esperienza...

Miracolo Samb: doppietta folle di Lonardo al 99? salva la squadraNel finale della partita, con il punteggio ancora in bilico, un giocatore della Samb ha segnato due gol in rapida successione all'ultimo minuto di...

Si parla di: Samb, rispunta Franco Fedeli: Due milioni per la nuova squadra.

Samb, rispunta Franco Fedeli: Due milioni per la nuova squadraQuando c’è di mezzo la Samb, ciclicamente, torna in ballo il nome di Franco Fedeli. L’ex patron rossoblù manifesta così il suo rinnovato interesse per il club del Riviera delle Palme. Mi piacerebbe r ... sport.quotidiano.net

Samb, Fedeli esce allo scoperto: Pronto a tornare. Due milioni subito per costruire una squadra vincenteL’ex presidente, dopo essersi informato per tutto il campionato scorso sulle vicende rossoblu, assistendo ad una situazione di stallo, è intenzionato a ritentare la scalata di categoria che non gli er ... rivieraoggi.it