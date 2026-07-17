Un emendamento è stato presentato per rimuovere immediatamente il presidente della repubblica, con l'obiettivo di “ripristinare la fiducia nell’istituzione”. La misura è considerata una fase preliminare di una più vasta riforma costituzionale. La decisione è stata annunciata come parte di un intervento rapido, senza indicazioni sui tempi o sui dettagli della futura riforma.

L’emendamento è stato presentato come una misura preliminare a una riforma più ampia della costituzione e prevede l’immediata cessazione del mandato del presidente della repubblica per “ripristinare la fiducia nell’istituzione”. È stato approvato con 139 voti a favore e sei contrari. Il partito Fidesz, guidato da Orbán, non ha partecipato al voto per protesta. Sulyok avrà cinque giorni di tempo per ratificare l’emendamento. Se non lo farà, il partito Tisza, guidato da Magyar, avvierà una procedura d’impeachment in parlamento. Politico afferma che “il 17° emendamento alla costituzione ungherese permette a Magyar di mantenere una delle sue principali promesse elettorali: smantellare quello che il nuovo premier definisce il ‘sistema mafioso’ instaurato dal suo predecessore nei suoi sedici anni al potere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La rivoluzione imperfetta del primo ministro ungherese Péter Magyar

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