Peter Magyar giura e prende il posto di Orban Le prime parole del nuovo primo ministro ungherese | Non regnerò ma servirò il Paese

Peter Magyar ha giurato come nuovo primo ministro dell'Ungheria, sostituendo Viktor Orbán, dopo la fine dei 16 anni di governo dell’ex premier. Magyar, leader del partito di centro-destra filo-europeo Tisza, ha dichiarato che non regnerà ma servirà il Paese. Il suo insediamento segna un cambio di leadership nel Paese.

Peter Magyar, leader del partito di centro-destra filo-europeo Tisza, ha prestato giuramento come primo ministro dell'Ungheria, segnando la fine ufficiale dei 16 anni di potere di Viktor Orbán.L'investitura del ParlamentoIl Parlamento di Budapest lo ha eletto nel corso della seduta inaugurale.🔗 Leggi su Today.it

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