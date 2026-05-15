Il nuovo primo ministro ungherese ha prestato giuramento, segnando la fine di un mandato di sedici anni del suo predecessore. Con questo atto, si apre una fase diversa nella politica del paese, che vede ora un cambio di leadership. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure istituzionali previste dalla costituzione, senza ulteriori dettagli pubblicamente resi noti. La nomina del nuovo capo del governo rappresenta un passaggio ufficiale nel processo di transizione politica.

Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Giurando da nuovo primo ministro ungherese Péter Magyar ha posto fine ufficialmente a un’epoca, quella del governo di Viktor Orbán durata sedici anni. Il fatto è avvenuto sabato scorso, 9 maggio, poco meno di un mese dopo le elezioni che lo hanno visto prevalere nettamente sul suo avversario. Una vittoria dell’Ungheria, secondo i suoi sostenitori che, entusiasti, guardano con grande ottimismo al nuovo. Sabato scorso, si diceva, si è svolta la cerimonia, sulle rive del Danubio, dove trova posto l’edificio del Parlamento che ha eletto Magyar il quale ha ottenuto 140 voti a favore, 54 i contrari, una sola astensione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dopo il giuramento di Péter Magyar, nuovo primo ministro ungherese

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Il giuramento di Peter Magyar in UNGHERIA: Sono qui PER SERVIRE, non per regnare

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