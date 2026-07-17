Gasperini è furioso | dopo Celik la Juventus può scippargli anche Pellegrini La risposta in giornata

Il tecnico del club è arrabbiato per il possibile trasferimento di Pellegrini alla Juventus, dopo che era stato già segnalato il trasferimento di Celik. La squadra sta aspettando una risposta da parte del giocatore entro la giornata. L’ambiente della squadra si è mostrato molto agitato, con tensioni che sono aumentate nelle ultime ore.

Gasperini è furioso: dopo Celik la Juventus può scippargli anche Pellegrini. La risposta del giocatore in giornata. L’ambiente giallorosso è diventato improvvisamente una polveriera. Gian Piero Gasperini è letteralmente furioso per lo scippo di Zeki Çelik da parte della Juventus. Perdere il terzino turco, che il tecnico ha cercato in tutti i modi di trattenere e che era già atteso nella Capitale per sostenere le visite mediche, rappresenta un durissimo smacco, del tutto imprevisto nei tempi e nelle modalità. Ma per la Roma la beffa rischia di raddoppiare, assumendo contorni ancora più clamorosi con la situazione legata al futuro di Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le parole di Gasperini dopo Udinese - Roma 1-0 Conferenza stampa

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